Muş'ta eczaneler ücretsiz maske dağıtımına başladı Muş'ta, Sağlık Bakanlığı tarafından eczanelere gönderilen ücretsiz maskelerin dağıtımına başlandı.

Muş'ta, Sağlık Bakanlığı tarafından eczanelere gönderilen ücretsiz maskelerin dağıtımına başlandı.

Eczanelere gelen başlayan kent sakinleri, kimlik numaraları kontrol edildikten sonra maskelerini alıyor.

Maskelerin bugün geldiğini belirten eczacı Eser Eroğlu, "Maskelerin dağıtımına başladık. Vatandaşların kimlik numaralarından girişlerini yapıyoruz. Kayıtlı olan vatandaşlara maskelerini veriyoruz. Haftada 5 maske alabiliyorlar. Devletimizin verdiği bu güzel hizmete aracılık yaparak yardımcı oluyoruz." diye konuştu.

Maskesini almaya gelen vatandaşlardan Sercan İşginer, verilen hizmetten dolayı Sağlık Bakanlığına ve eczacılara teşekkür etti.

Kaynak: AA