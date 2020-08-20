Muş'ta, düğün ve nişanlara saat kısıtlaması getirildi
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Muş'ta, düğün ve nişanlara saat kısıtlaması getirildi

MUŞ'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün, nişan, kına ve sünnet düğünlerine kısıtlama getirildi.

Muş'ta, düğün ve nişanlara saat kısıtlaması getirildi
20.08.2020 17:29 | Son Güncelleme: 20.08.2020 17:32

MUŞ'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün, nişan, kına ve sünnet düğünlerine kısıtlama getirildi. 

Muş Valisi İlker Gündüzöz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgınıyla ilgili yeni kararlar aldı. Kararlar doğrultusunda, il genelinde düğün, nişan, kına ve sünnet düğünlerine saat kısıtlaması getirildi. Konuyla ilgili valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek, bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda 24/06/2020 tarih ve 198 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile düğün salonlarının 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayabilecekleri kararı alınmış ve düğün (gelin alma, kına vs. dahil), nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerde uyulması gereken esaslar valiliğimizce bildirilmiş ve bahse konu etkinliklerin mümkün olan en kısa sürede tamamlanması gerektiği belirtilmiştir. Buna rağmen ilimizde sokak, köy, salon vb. yerlerde yapılan düğünlerin kına, gelin alma ve konvoy oluşturma gibi faaliyetlerle günlerce devam ettiği, bu düğünlerde fiziki mesafe kuralı ve maske kullanımı gibi alınması gereken tedbirlere yeterince riayet edilmediği, bu nedenlere bağlı olarak salgının yayılımının hızlı ve yüksek olduğu gözlemlenmektedir. Salgının kalabalık ortamlardaki hızlı yayılımı göz önünde bulundurulduğunda, düğün (gelin alma, kına vs. dahil), nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerin süresinin aynı gün içerisinde kalacak şekilde açık alanlarda 20.30 - 22.30 saatleri arasında yapılması, düğün salonları vb. gibi kapalı alanlarla ise 22.30'da bitecek şekilde planlanması kararına varılmıştır."UYMAYANLARA CEZA VERİLECEK

Açıklamada, kısıtlamaya uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince para cezası verileceği, suç teşkil eden davranışlara ilişkin de TCK'nın 195'inci maddesi kapsamında adli işlem yapılacağı ifade edildi. 


Kaynak: DHA

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