Muş'ta dolandırıcılık operasyonu: 15 gözaltı

20.08.2019 14:41

Muş'ta suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli hırsızlık ve resmi belgede sahtecilik suçlarını işleyen şüphelilere yönelik açılan soruşturma kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve nitelikli hırsızlık (hayvan hırsızlığı), resmi belgede sahtecilik' suçlarını işleyen şüphelilere yönelik olarak yürütülmekte olan soruşturma kapsamında eş zamanlı olarak Muş İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden teknik destek sağlamak maksadıyla görevlendirilen 7 veteriner ile birlikte Muş il merkez Bostankent ve Elçiler köylerinde, Bulanık merkez ve Şatırlar köyünde 7 şüpheli şahıs ile Bulanık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli şüpheli 8 veteriner hekim olmak üzere toplam 15 şahsa yönelik operasyon icra edilmiştir. İcra edilen operasyonda; 1 adet BKC makineli tüfek, 2 adet 7,62 mm kaleşnikof piyade tüfeği, 3 adet 9 mm çapında tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 13 adet kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 5 adet tabancaya ait şarjör, 210 adet kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 40 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 319 adet büyükbaş hayvan küpesi, bin 37 adet küçükbaş hayvan küpesi, 8 adet hayvan aşısı, 2 adet enjektör ele geçirilmiştir. Yakalanan 15 şüpheli şahıs, gerekli yasal işlemler için adli mercilere sevk edilmiştir" denildi. - MUŞ

Kaynak: İHA