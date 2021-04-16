Muş'ta doğa harikası ters laleler çiçek açtı
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Muş'ta doğa harikası ters laleler çiçek açtı

Muş'ta doğa harikası ters laleler çiçek açtı
Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

Muş'ta dağların zirvelerinde çiçek açan ters laleler, doğaya ayrı bir güzellik katıyor.

Muş'ta dağların zirvelerinde çiçek açan ters laleler, doğaya ayrı bir güzellik katıyor.

İlkbaharda karların erimesiyle çiçek açan ters laleler, görenleri kendine hayran bırakıyor.

Karaağaç beldesinin yüksek kesimlerinde doğal yetişen ve "ağlayan gelin" olarak nitelendirilen laleler, adeta görsel şölen sunuyor.

İki haftalık ömrü bulunan laleler, fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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