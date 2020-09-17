Muş'ta Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni
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Muş'ta Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni

Muş'ta, 2 şehit ailesi ile 2 gaziye Cumhurbaşkanlığınca gönderilen "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı" törenle takdim edildi.

Muş'ta Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni
17.09.2020 20:51 | Son Güncelleme: 17.09.2020 20:54

Muş'ta, 2 şehit ailesi ile 2 gaziye Cumhurbaşkanlığınca gönderilen "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı" törenle takdim edildi.

Muş Valisi İlker Gündüzöz, valilik toplantı salonunda düzenlenen törende, Cumhurbaşkanının tensipleriyle kahraman gazilere ve şehit yakınlarına verilmek üzere Devlet Övünç Madalyası gönderildiğini söyledi.

Madalyalarını Cumhurbaşkanı adına kendisinin teslim ettiğini belirten Gündüzöz, şunları aktardı:

"Allah bu memlekete bir daha acı göstermesin, bu ailelere bir daha acı yaşatmasın ama vatanı vatan yapan şehitler ve gazilerimizdir. Yoksa vatan, vatan olmuyor. Biz onların üzerine yükselen bu vatanı idame ettiriyoruz ve vatanı koruyoruz. Memleketin başına içeriden dışarıdan pek çok musibeti, belayı getirmek isteyenler olabilir ama bu memleketin has evlatları her zaman ayakta. Hiçbir memlekette kendi evladını toprağa verirken, bir şehit babası, şehit anası 'vatan sağ olsun bir evladım daha var onu da vereyim.' demez. Onun için bu kahraman anne babaların da ellerinden öpüyoruz."

Vali Gündüzöz daha sonra şehit Asteğmen Cengiz Uslu'nun babası Kazım Uslu, Şehit er İbrahim Özkur'un babası Kutbettin Özkur, gazi Jandarma Uzman Çavuş Tolga Pişkin'in babası Sadullah Pişkin ve gazi polis memuru Seyit Ali Tunç'a madalya ve beratlarını teslim etti.

Törene, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş katıldı.

Kaynak: AA

AA Editörü - Sabri Yıldırım
Sabri Yıldırım
AA Editörü
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