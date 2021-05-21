Muş'ta devlet desteğiyle kurulan çilek bahçelerinde yılın ilk hasadı yapılmaya başlandı
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Muş'ta devlet desteğiyle kurulan çilek bahçelerinde yılın ilk hasadı yapılmaya başlandı

İhlas Haber Ajansı / Uğur Ulu - Haberler | Ekonomi

Muş'ta devlet desteğiyle kurulan çilek bahçelerinde yılın ilk hasadı yapılmaya başlandı Muş'un Hasköy ilçesinde devlet desteğiyle kurulan çilek bahçelerinde yılın ilk hasadı yapılmaya başlandı.

Muş'ta devlet desteğiyle kurulan çilek bahçelerinde yılın ilk hasadı yapılmaya başlandı

MUŞ - Muş'un Hasköy ilçesinde devlet desteğiyle kurulan çilek bahçelerinde yılın ilk hasadı yapılmaya başlandı.

Hasköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce 80 çiftçinin müracaatı sonucu kurulan çilek bahçeleri, vatandaşa gelir kapısı oldu. Meyveciliğin geliştirildiği ilçede vatandaşlar için kurulan çilek bahçelerine özenle bakılıyor. İlçe halkı için büyük gelir kapısı olan çilek yetiştiriciliği, ailelerin geçim kaynağı oldu. Yılda 4 kez hasat yapan vatandaşlar, yılın ilk hasadını mutlu bir şekilde gerçekleştiriyor.

Hasköy İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nahit Aykut, ilçede yaklaşık 6 yıldan beri kurulan bahçelerde çilek üretiminin devam ettiğini söyledi. Devlet desteğiyle kurulan çilek bahçelerinin ilçe ekonomisinde büyük bir canlanma kattığını anlatan Aykut, "Burada üretilen Hasköy çileği marketlerde satışa sunulmaktadır. Çilekler hem aromatik hem de lezzet bakımından çok tercih edilmektedir. İlçe genelinde mayıs ayında başlanan çilek hasadı, Ekim ayı sonuna kadar devam ediyor. Çünkü arazi yapısı itibariyle çok elverişli konumundadır" dedi.

Kilosu 10 TL'den satılan çileğin ilçeye yılda yaklaşık bir milyon civarında ekonomik katkı sağladığını kaydeden Aykut, vatandaşlardan bahçe kurulması için yoğun talep olduğunu ifade etti.

"Devlet desteği olmasaydı bir tek fide dikemezdim"

Hasköy ilçesinde devlet desteğiyle 2,5 dönüm alanda çilek yetiştiren vatandaşlardan Seyithan Saçu ise geçimini bu işten sağladığını belirtti. Çilek bahçelerinin kendisi için bir gelir kapısı olduğunu anlatan Saçu, "Bu sene ilk ürünü almaya başladım. Şu anda satışlarımız devam ediyor. Hava koşullarına göre yılda 4 hasat yaparak 4 ton civarında ürün alıyoruz. Yıllık olarak yaklaşık 100 bin lira getirisi var. Çok güzel çilek üretiyoruz. Çileğimizde herhangi bir katkı maddesi yok, aroması da çok güzel ve tadı çok iyi. Devlet desteği olmasaydı bir tek fide dikemezdim" diye konuştu.

Muş'ta devlet desteğiyle kurulan çilek bahçelerinde yılın ilk hasadı yapılmaya başlandı
Muş'ta devlet desteğiyle kurulan çilek bahçelerinde yılın ilk hasadı yapılmaya başlandı
Muş'ta devlet desteğiyle kurulan çilek bahçelerinde yılın ilk hasadı yapılmaya başlandı
Muş'ta devlet desteğiyle kurulan çilek bahçelerinde yılın ilk hasadı yapılmaya başlandı
Muş'ta devlet desteğiyle kurulan çilek bahçelerinde yılın ilk hasadı yapılmaya başlandı
Muş'ta devlet desteğiyle kurulan çilek bahçelerinde yılın ilk hasadı yapılmaya başlandı
Muş'ta devlet desteğiyle kurulan çilek bahçelerinde yılın ilk hasadı yapılmaya başlandı
Muş'ta devlet desteğiyle kurulan çilek bahçelerinde yılın ilk hasadı yapılmaya başlandı
Muş'ta devlet desteğiyle kurulan çilek bahçelerinde yılın ilk hasadı yapılmaya başlandı
Muş'ta devlet desteğiyle kurulan çilek bahçelerinde yılın ilk hasadı yapılmaya başlandı
Muş'ta devlet desteğiyle kurulan çilek bahçelerinde yılın ilk hasadı yapılmaya başlandı
Muş'ta devlet desteğiyle kurulan çilek bahçelerinde yılın ilk hasadı yapılmaya başlandı
Muş'ta devlet desteğiyle kurulan çilek bahçelerinde yılın ilk hasadı yapılmaya başlandı
Muş'ta devlet desteğiyle kurulan çilek bahçelerinde yılın ilk hasadı yapılmaya başlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Uğur Ulu

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