Muş'ta devlet desteğiyle açılan fabrika 33 ülkeye ihracat yapıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muş'ta devlet desteğiyle açılan fabrika 33 ülkeye ihracat yapıyor

Muş'ta devlet desteğiyle açılan fabrika 33 ülkeye ihracat yapıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muş'ta 4 yıldır faaliyet yürüten ve 33 ülkeye ihracat yapan tekstil firması, ülke ekonomisine yılda 18 milyon TL katkı sağlıyor.

Muş'ta 4 yıldır faaliyet yürüten ve 33 ülkeye ihracat yapan tekstil firması, ülke ekonomisine yılda 18 milyon TL katkı sağlıyor.

Merkeze bağlı Sungu beldesinde kurulan tekstil fabrikası, ekonomiye büyük katkılar sağlarken, gençlere de istihdam kapısı oluyor. Merkez, ilçe ve köylerden servislerle evlerinden alınan işçiler, burada bir yandan meslek öğrenirken, bir yandan da aile ekonomilerine katkıda bulunuyor.

"Genç nüfusun olması çok büyük bir avantaj"

Devlet desteğiyle kurduğu tekstil atölyesinde 300 kişiyi istihdam ettiğini ifade eden Cemal Oktan, günde 6 bin ürün ürettiğini söyledi. 25 yıldır İstanbul'da üretim alanında faaliyet gösterdiğini ve yaklaşık 4 yıldır Muş'a yatırım yaptığını ifade eden Oktan, "Giyim ürünlerini yurtiçi piyasasının yanı sıra Rusya, Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere ve İsveç'in de aralarında olduğu 33 ülkeye ihraç ediyoruz. Muş'a aylık ortalama 1,5 milyon liralık katkı sağlıyoruz. Doğu Anadolu Bölgesi'nde genç nüfusun olması, çok büyük bir avantaj. Batı illerinde şu anda eleman sıkıntısı olduğu için üreticiler doğuya yönelmiş durumda" dedi.

"İşsiz ve çaresiz kalan gençler, kandırılıyor"

Muş'ta 28 tekstil atölyesi bulunduğunu ve bu işletmelerde yaklaşık 3 bin çalışan olduğunu kaydeden Cemal Oktan, "Üretim yapan 28 firmanın yıllık yaklaşık 100 milyon lira kente katkısı var. Gençlerimiz işsiz kaldığı zaman, çaresiz kaldığı zaman belli gruplar tarafından kandırılarak ya dağa çıkacak ya da çevre gruplarına katılarak, ülkemize her türlü zararı dokunmuş olacaktı. Tekstil firmalarımızın buraya gelip yatırım yapmasıyla dağa çıkışlar durdu. Büyük şehirlere göç azaldı ve hatta büyük şehirlerden geri dönüşler bile sağlanmış durumda. Tabi İş-Kur'dan aldığımız destekler bize büyük katkı sağladı. Bu destekler, buraya yatırım yapmamıza neden oldu" ifadelerini kullandı.

"Bir kadın olarak kendi ayaklarımın üzerinde durabiliyorum"

4 yıldır tekstil atölyesinde çalıştığını ifade eden Filiz Erden isimli vatandaş, "Burada asgari ücretle çalışarak hem aileme destek oluyor hem de kendi çeyizimi hazırlıyorum. Pandemi döneminde burada bize çok yardımcı oldular. Bir kadın olarak kendi ayaklarımın üzerinde durabiliyorum. Kimseye muhtaç olmuyorum. Bir yandan çalıştım bir yandan da okulumu tamamladım. Burada iyi arkadaşlık edindim, iyi bir ortama sahip oldum, iyi insanlar tanıdım. İyi bir usta makineci oldum. İleride buradan ayrılacak olursam kendime terzi dükkanı açmayı düşünüyorum" diye konuştu.

"Birçok aile geçimini buradan sağlıyor"

Ütücü olarak çalışan Nimet Karayel ise "Allah'a çok şükür doğuda da böyle iş imkanı var. Birçok aile geçimini buradan sağlıyor. Ben burada usta ütücü olarak çalışıyorum. İstanbul'da da çalıştım ama burada iş imkanı sağlandığı için buraya geldim. Çok şükür halimizden memnunuz. Ürünleri özenli ve ölçülü bir şeklide yapıyoruz. 17 günlük tam kapanma sürecinden muaf olduğumuz için işimizin başındayız" şeklinde konuştu. - MUŞ

Muş'ta devlet desteğiyle açılan fabrika 33 ülkeye ihracat yapıyor
Muş'ta devlet desteğiyle açılan fabrika 33 ülkeye ihracat yapıyor
Muş'ta devlet desteğiyle açılan fabrika 33 ülkeye ihracat yapıyor
Muş'ta devlet desteğiyle açılan fabrika 33 ülkeye ihracat yapıyor
Muş'ta devlet desteğiyle açılan fabrika 33 ülkeye ihracat yapıyor
Muş'ta devlet desteğiyle açılan fabrika 33 ülkeye ihracat yapıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Meral Akşener Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu
Magazin Alişan Eda Ece Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Diego Muslera Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Muş'ta devlet desteğiyle açılan fabrika 33 ülkeye ihracat yapıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 09:59:58. #1.15#

title