Muş'ta devlet desteğiyle 4,5 milyon liralık tesis

İBRAHİM YALDIZ - Muş'un Malazgirt ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) sağladığı destekle kurulan tesiste ayda 80 ton süt üretiliyor.

Hayvancılığın merkezi konumunda bulunan Doğu Anadolu Bölgesi'nde devletin hibe programlarından yararlanılarak kurulan çiftlikler, hem bölge ekonomisine katkı sağlıyor hem de istihdamı artırıyor.

Sağladığı desteklerle bölgedeki tarım ve hayvancılığın gelişmesine ve modern tarım işletmelerinin kurulmasına öncülük eden TKDK, aynı zamanda işini kurmak ve geliştirmek isteyen girişimcilerin de önünü açıyor.

Malazgirt ilçesinde TKDK'nin hibe desteğiyle 50 dönüm arazi üzerinde kurulan 350 hayvan kapasiteli çiftlikte, ayda 80 ton süt üretiliyor.

TKDK'den 3 milyon lira hibe desteği alarak 4,5 milyon lira bütçeli çiftlik kuran Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, hayvan barınağı, doğumhane, revir, süt sağım ünitelerinin bulunduğu tesiste Avrupa Birliği standartlarında üretim yapıyor.

Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devletin sağladığı destekle kurduğu tesiste Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) aracılığıyla Almanya'dan getirttiği 350 simental cinsi inek beslediğini söyledi.

Tesisi geliştirerek süt üretimini ayda 100 tona çıkarmayı hedeflediğini belirten Kılıç, hibe desteği olmadan böyle bir tesis açmalarının mümkün olmadığını vurguladı.

Kurduğu tesisle diğer çiftçilere de örnek olduklarını kaydeden Kılıç, şöyle konuştu:

"Çiftçilerimiz bizi örnek alarak birçok işletme kurdu. 50 dekar alana kurulan işletmede 20 bölüm var. Avrupa Birliği standartlarına uygun bir işletme. Şu anda burada 8 kişi çalışıyoruz. Yurt dışından getirdiğimiz hayvanlar 3. doğuma başladı. Sütlerimizi iç pazarda satıyoruz. Daha önceden çevre il ve ilçelere satıyorduk. Devletin desteği olmasaydı tesisi kurmak hayaldi. Buna ne paramız ne de gücümüz yetmezdi. Allah devletimizden razı olsun. ."

Kaynak: AA