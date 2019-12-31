Muş'ta DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
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Muş'ta DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

MUŞ'ta, terör örgütü DEAŞ'a yönelik sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.

31.12.2019 14:11 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:11
Muş'ta DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

'ta, terör örgütü DEAŞ'a yönelik saatlerinde düzenlenen operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğüne götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor.


Kaynak: DHA
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