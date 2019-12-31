Muş'ta DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
MUŞ'ta, terör örgütü DEAŞ'a yönelik sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.
MUŞ'ta, terör örgütü DEAŞ'a yönelik sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.
Muş İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğüne götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor.