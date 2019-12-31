Muş'ta DEAŞ adına faaliyet yürüten 9 kişi gözaltına alındı

31.12.2019 13:44 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:00

Muş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen 9 şahıs gözaltına alındı.



Muş'ta, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sabah saatlerinde yapılan operasyonda DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüten 9 şahıs gözaltına alınırken, şahısların tahkikatlarının devam ettiği öğrenildi. - MUŞ

Kaynak: İHA