Muş'ta DEAŞ adına faaliyet yürüten 9 kişi gözaltına alındı
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Muş'ta DEAŞ adına faaliyet yürüten 9 kişi gözaltına alındı

Muş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen 9 şahıs gözaltına alındı.

31.12.2019 13:44 | Son Güncelleme: 31.12.2019 13:49
Muş'ta DEAŞ adına faaliyet yürüten 9 kişi gözaltına alındı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen 9 şahıs gözaltına alındı.


Muş'ta, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sabah saatlerinde yapılan operasyonda DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüten 9 şahıs gözaltına alınırken, şahısların tahkikatlarının devam ettiği öğrenildi. - MUŞ

Kaynak: İHA
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