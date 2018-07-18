Muş'ta Damızlık Manda Dağıtımı

Muş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Manda Yetiştiriciliğini Geliştirme' projesi kapsamında manda yetiştiricilerine 36 adet damızlık manda dağıtımı gerçekleştirildi.

Muş'un Hasköy ilçesinde yüzde 70'i Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca ve yüzde 30'u da hayvan sahipleri tarafından karşılanan 20 aylık damızlık manda için dağıtım töreni düzenlendi. İlçeye bağlı Karakütük, Umurca ve Sarıbahçe köyleri bölgesinde dağıtımı gerçekleştirilen hayvanlar, kura çekimi ile sahiplerine teslim edildi.

Dağıtım töreninde bir konuşma yapan Muş İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, manda boğası dağıtımı için bir araya geldiklerini söyledi. Amaçlarının manda ıslahını ve yetiştiriciliğini geliştirmek olduğunu kaydeden Aydın, "Amacımız manda hakkını ıslah etmek, boğa değişimini sağlayarak hayvanların verimlerini arttırmak, bu işin sürdürülebilirliğini sağlamaktır. İlimiz manda açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Yaklaşık 7 bin adet civarında mandamız var. Türkiye'de de manda sayısı gittikçe artıyor. Son 2-3 yıldır Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan projelerle bu sayı önemli derecede artış gösterdi. İlimizde 5 binden 7 bin rakamını yakalamış bulunmaktayız. İnşallah bundan sonra da devamını getireceğiz. Tabi ki bu bir başlangıç, bu işi taçlandıracağız. Bu hayvanların süt ve yoğurdunu işleyerek, değişik projelerle halka sunarak hem halkımızın gıda güvencesini hem de gıda güvenliği anlamında bir katkı sunacağını düşünüyorum" dedi.

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Karadağ da, manda yetiştiriciliğinin çok önemli olduğuna vurgu yaparak, "Manda bir ülkenin geleceğidir. Son dönemlerde yoğun bir proje başlatıldı. Halk elindeki mandaları alıp ıslah etme projesi başlatıldı. Çokta büyük ses getirdi bu projeler. Yozgat'ta bunun bir örneğini gerçekleştirdik. Orada 20 tane erkek mandayı valimizin himayesinde köylüye dağıttık. Mandanın yoğurdu ve sütü çok önemli. Normal bir yoğurdu 5 TL'ye alırsanız, mandanın yoğurdunu 20-25 TL'ye alıyorsunuz. Bu kadar çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

Manda boğasını teslim alan hayvan sahibi Veysel Mutlu da, "Manda projesine üyeyim. Biz bu şekilde güzel boğaları hiçbir yerde bulamıyorduk. Allah devletimizden razı olsun. Durumdan çok memnunuz. Toplamda 18 tane mandam var, bir de şimdi tarafıma boğa teslim edildi. Hayvanlarım için bir boğa gerekliydi ve bunu da devlet verdi. Boğanın yüzde 70'ini devlet karşıladı, yüzde 30'unu da biz verdik" diye konuştu.

Muş Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yüksel Erkul ise, "Proje kapsamında yüzde 70 devlet desteği ve yüzde 30 çiftçi katkısıyla 36 adet manda dağıtıyoruz. Manda sayısı Muş'ta 7 bine ulaştı. Bu bölgede manda sayısının artma nedeni suyun olmasından kaynaklıdır. 2012 yılında bu ıslah projesine girdiğimizde 3 bin manda ile başladık. Şu anda bu sayı 7 bin civarına ulaştı. Önümüzdeki yıllarda 10 bin sayısını bulacağız" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından manda yetiştiricilerine sertifikaları dağıtıldı.

Manda boğası dağıtım törenine Hasköy Kaymakam Vekili Ökkeş Furkan Karakurt, Muş Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, Müdür Yardımcısı Ferit Yıldız, Hasköy Tarım ve Orman İlçe Müdürü Nahit Aykut ve hayvan sahipleri katıldı. - MUŞ