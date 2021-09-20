Muş'ta DAKA'dan kooperatifçilik paneli

MUŞ - Muş'ta, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı işbirliği ile "Kırsalda daha iyi bir yaşam için kooperatifçilik paneli" düzenlendi.

Muş Öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen panel, saygı duruşuna müteakip İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda konuşan Muş Vali Yardımcısı Hasan Taş, kooperatifçiliğin geniş anlamda büyük bir kitlenin belirli bir amaca ulaşmak için gayretlerini belli bir kanala entegre etmek amacıyla maksimum fayda sağlama noktasında bir araya gelen topluluk olduğunu söyledi. Kooperatif yapısına da değinen Vali Yardımcısı Taş, "Kooperatif ise bireylerin tek başına yapamayacakları bir işi bir araya gelmek suretiyle emeklerini, mali güçlerini birleştirerek maksimum fayda elde etmek için çok güzel bir şekilde örgütlenmiş olan topluluklardır" dedi.

"Yüzölçümümüzün yüzde 80'i tarım veya hayvancılığa elverişlidir"

Muş'ta yaklaşık 1 milyon 300 bin küçükbaş hayvan varlığı olduğunu kaydeden Taş, "Bunun parasal değeri de yaklaşık olarak 2 milyar 960 milyon TL'dir. Kooperatifçiliğin en önemli sebeplerinden bir tanesi de kırsal kalkınmayı büyük bir şekilde hızlandırmaktır. Nüfusumuzun yaklaşık olarak yüzde 52'si kırsalda yaşamaktadır. Bu da bizlere kooperatifçiliğin büyük bir önem kazandığını göstermektedir. Hayvancılığın gelişmesi için altyapının olması lazım. Bizim toplam alanımızın yüzde 41'i de tarım arazisi, yüzde 39'u da mera arazisi. Yüzölçümümüzün yüzde 80'i tarım veya hayvancılığa elverişlidir. Bundan da en iyi ve maksimum şekilde fayda sağlamak gerekmektedir. İnşallah yakın bir zamanda 5 ilçemizde kadın kooperatifler faaliyete geçeceklerdir" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından panele geçildi. Panelin moderatörlüğünü Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünden Prof. Dr. Bülent Gülçubuk gerçekleştirirken, Hayvancılık Kooperatifleri Birliği Başkanı Faruk Özen, Obasya Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Pala, Moringantep Proje Koordinatörü Aysel Eskici, Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük ise kooperatifçilik hakkında katılımcılara bilgilendirmelerde bulundu.

Programa; Korkut Kaymakamı Oğuzhan Ocak, DAKA Muş Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Fuat Özkan, kamu kurum amirleri, muhtarlar ile belediyeler, oda ve birlik, dernek, STK'lar ve özel sektör temsilcileri katıldı.