Muş'ta "Cumhuriyet Caddesi Yenileme Projesi"nin ihalesi yapıldı
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Muş'ta "Cumhuriyet Caddesi Yenileme Projesi"nin ihalesi yapıldı

10.03.2021 13:01 | Son Güncelleme: 10.03.2021 13:04
Muş'ta

Muş Belediyesince Cumhuriyet Caddesi'nde başlatılacak üstyapı çalışmaları projesinin ihalesi gerçekleştirdi.

Muş Belediyesince Cumhuriyet Caddesi'nde başlatılacak üstyapı çalışmaları projesinin ihalesi gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye meclis salonunda 7 firmanın katılımıyla gerçekleştirilen ihalenin sonucu komisyonun yapacağı değerlendirmenin ardından açıklanacak.

Belediye Başkanı Feyat Asya, yatırım programına aldıkları ve uzun süre üzerinde çalıştıkları üstyapı yenileme projesinin ihale edildiğini söyledi.

Sürecin sorunsuz şekilde tamamlanmasını dilediklerini belirten Asya, şunları kaydetti:

"Mevsim koşullarından dolayı zamanla yarışarak halkımıza hizmet sunmanın gayretindeyiz. Altyapısını tamamladığımız Cumhuriyet Caddemizi de yolu, kaldırımı ve aydınlatmaları ile bir bütün olarak yenileyerek bir an önce halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Bu yılki çalışma sezonu içinde projemizi başlatıp, insanlarımızı olumsuz etkilemeden tamamlamayı umuyoruz. Çalışma arkadaşlarıma gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah çok daha güzel hizmetlerle şehrimizi ihya edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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