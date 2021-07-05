Muş'ta Cumhuriyet Caddesi'ndeki yenileme çalışmalarında sona gelindi
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Muş'ta Cumhuriyet Caddesi'ndeki yenileme çalışmalarında sona gelindi

Muş'ta Cumhuriyet Caddesi'ndeki yenileme çalışmalarında sona gelindi
Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız - Haberler | Güncel

Muş Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında Cumhuriyet Caddesi'nin yenileme çalışmalarının büyük bölümü tamamlandı.

Muş Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında Cumhuriyet Caddesi'nin yenileme çalışmalarının büyük bölümü tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 13 Nisan'da başlatılan çalışma ile yeni yüzüne kavuşturulan caddenin yol, kaldırım ve aydınlatmaları yenileniyor, işyeri ve mesken çıkıntıları da kaldırılarak hareket alanı genişletiliyor.

Belediye Başkanı Feyat Asya, yaptığı açıklamada, bu yıl hassasiyetle üzerinde durdukları projelerden birinin de Cumhuriyet Caddesi olduğunu söyledi.

Bir yandan çalışmaları takip ederken diğer yandan kent sakinleri ve esnafla bir araya geldiklerini aktaran Asya, şöyle konuştu:

"Çalışmalar sırasında ister istemez olumsuz etkilenenler olabiliyor. Ancak vatandaşlarımız anlayışları ile bizi daha fazla motive ediyorlar. Biz de şimdiye kadar planlamalarımızın ötesinde projemizi uyguladık. Kurban Bayramı öncesi birinci aşama asfaltı tamamlamayı planlıyoruz. Daha sonraki süreçte kaldırım, aydınlatma ve diğer eksiklikleri gidererek halkımızın hizmetine sunacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

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