Muş'ta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi; 2 tutuklama
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Muş'ta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi; 2 tutuklama

11.12.2020 20:09 | Son Güncelleme: 11.12.2020 20:12
Muş'ta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi; 2 tutuklama

MUŞ'un Bulanık ilçesine bağlı Yazbaşı köyü Kılindor mezrasında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

MUŞ'un Bulanık ilçesine bağlı Yazbaşı köyü Kılindor mezrasında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, adli makamlardan alınan arama kararıyla Bulanık ilçesi Yazbaşı köyü Kılindor mezrasında arama yaptı. Mezrada 5 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 3 adet tabanca, 6 adet av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 13 adet kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 6 adet tabanca şarjörü, 898 adet kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 141 adet tabanca fişeği, 95 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi.Olayla ilgili soruşturma kapsamında 2 kişi tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami MARAL

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