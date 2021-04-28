Muş'ta çocukları dağa kaçırılan 2 aile, HDP binası önünde oturma eylemi yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muş'ta çocukları dağa kaçırılan 2 aile, HDP binası önünde oturma eylemi yaptı

Muş'ta çocukları dağa kaçırılan 2 aile, HDP binası önünde oturma eylemi yaptı
Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız - Haberler | Güncel

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan 2 aile, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan 2 aile, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren Teker ve Özcan aileleri, Muş HDP İl Başkanlığı önünde "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir" ve "Halkı Dolandıran Parti" yazılı pankart açtı.

Oğlu 2016'da dağa kaçırılan Şemsettin Özcan, gazetecilere, çocuğunu HDP'den istediğini söyledi.

Çocuklarına kavuşuncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini ifade eden Özcan, şöyle konuştu:

"Allah HDP'nın belasını versin. Bizim çocuklarımız aldılar. Bu Türk bayrağına kurban olsunlar. Bu bayrağın altında niye yaşıyorlar. Biz çocuklarımızı istiyoruz. Çocuklarımızı götürüp İsrail'e ve Amerika'ya teslim ediyorlar. Kendi çocuklarını Avrupa'da okutuyorlar. Burada Türk bayrağından başka bayrak geçerli değil. Anneler bu kadar mücadele ediyor kimse hakkımızı soruyor mu? İnsan Hakları Mahkemesi diyor Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakın. Onu serbest bırakacaklarsa biz de anneyiz babayız bizim çocukları da serbest bıraksınlar."

Anne Şahinaz Özcan da çocuğundan 2016'dan bu yana haber almadığını belirterek, "Çocuğumuzu bırakın gelsin. Bunlar bizden ne istiyor, onların da çocukları var, Allah'tan korkmuyorlar mı? İman ve vicdanları yok mu? " dedi.

"Sonuna kadar buradayız ve ayaktayız"

Kardeşi dağa kaçırılan Yunus Özcan da annelerin her gün gözyaşı döktüğünü kaydederek, "Sözde Kürt hakkı diyorlar. Biz de Kürt'üz hani bizim davamız, hani bizim hakkımız. Bunlar ancak Kürtleri ağlatmıştır, eziyet etmiştir. Bunların Kürt ile Kürt davasıyla hiçbir alakası yok. Diyarbakır HDP binasını zaten boşaltıp kaçmışlar. Haksız olan kaçar. Biz yılmayacağız, yıkılmayacağız. Biz her zaman buradayız ve bütün illerde bu eylemi devam ettireceğiz. Ankara ile İstanbul'a da sıçrayacak. Sonuna kadar buradayız, ayaktayız. HDP, PKK bitene kadar buradayız. Allah devlet büyüklerimizden razı olsun." ifadelerini kullandı.

Oğlu 2014'te kaçırılan anne Gülbahar Teker de 2 yıl boyunca Diyarbakır'daki eyleme katıldığını aktardı.

Çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulunan Teker, "24 çocuk gelip teslim oldu sanki benim çocuğum gelip teslim olmuş gibi sevindim. Yine sesleniyorum, oğlum gel teslim ol. Yeter 8 sene oldu. Allah devletten razı olsun." şeklinde konuştu.

Muş Kardeşlik Platformu ailelere destek verdi

Muş Kardeşlik Platformu üyeleri de eylem yapan ailelere ziyarette bulunarak destek verdi.

Platform üyeleri adına açıklama yapan Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Bedri Korkmaz, yüreği yanık, elleri öpülesi annelerin yanında olduklarını belirtti.

Diyarbakır'da başlayıp tüm şehirlere yayılan onurlu ve haklı eylemin mutlaka desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Korkmaz, şunları kaydetti:

"Nice evladımız PKK ve siyasi uzantısı HDP'nin kurbanı olacaktır. Bugün bu haklı eyleme destek vermeyenler aynı tehlike ile karşı karşıya olduklarını unutmamalıdır. ABD'nin sözcülüğünü yaparak 'Ermeni katliamı ile yüzleşin' diyen HDP bir kez daha hain bir yapılama olduğunu, her defasında Türkiye aleyhine çalıştığını, Kürt halkının değil Ermeni diasporasının emrinde hareket ettiğini göstermiştir. Türkiye'nin 2023 hedefi dış güçleri rahatsız ettiği kadar dış güçlerin kuklalığını yapan, dağda silahlı, Ankara'da demokrasi yanlısı HDP'yi de rahatsız etmektedir. Unutulmamalıdır ki HDP sadece PKK ile hareket eden bir siyasi teşkilat değil artık ülkede ABD ve İsrail lehine çalışan tüm örgütlerin ve gizli teşkilatların çatısı konumundadır. Paralel yapı ile mücadelenin bir ayağının HDP olduğu da unutulmamalıdır. Artık Kürt halkı, HDP'nin iç yüzünü görmüş ve kendilerine kucak açan devlete sığınmaktadır. Buradaki eylem bunun ifadesidir. Evlat nöbetinde bulunan annelerin ellerinden öpüyor ve her zaman yanlarında olduğumuzu açıklıyoruz."

Açıklamanın ardından Muşlu aileler, Diyarbakır'da eylem yapan anneler ile cep telefonlarından görüntülü görüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

Sınır ötesinde kirli plan! İki terör örgütü Türkiye'ye karşı birleşti, istihbarat deşifre etti
Sınır ötesinde kirli plan! İki terör örgütü Türkiye'ye karşı birleşti, istihbarat deşifre etti
Mehmetçik aman vermiyor! 3 PKK'lı teröristin havaya uçtuğu anlar kamerada
Mehmetçik aman vermiyor! 3 PKK'lı teröristin havaya uçtuğu anlar kamerada
MHP Başkanı Bahçeli'den Biden'ın adına yönelik sert tepki: Bayat bir tat vermiştir
MHP Başkanı Bahçeli'den Biden'ın adına yönelik sert tepki: Bayat bir tat vermiştir
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Engin Altay Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Hülya Avşar Merve Dizdar Şeyma Subaşı Serdar Ortaç
Spor Ömer Ali Fatih Terim Abdullah Avcı Mete Kalkavan Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Muş'ta çocukları dağa kaçırılan 2 aile, HDP binası önünde oturma eylemi yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 15:33:21. #1.14#

title