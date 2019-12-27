Muş'ta "Çocuk Atölyeleri Programı"
CANLI YAYIN: Yerli otomobilin tanıtımı başladı! Canlı aktarıyoruz
Haberler » Güncel » Muş'ta "Çocuk Atölyeleri Programı" - Haber

Muş'ta "Çocuk Atölyeleri Programı"

Muş'ta öğretmen adaylarına, "Çocuk Atölyeleri Programı" kapsamında eğitim verildi.

27.12.2019 15:16 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:18

'ta öğretmen adaylarına, "Çocuk Atölyeleri Programı" kapsamında eğitim verildi.

Köy Okulları Değişim Ağı Derneği tarafından Muş Alparslan Üniversitesinde düzenlenen eğitimlerde programla ilgili bilgiler aktarıldı.

Proje Koordinatörü Ayça , yaptığı açıklamada, programla özellikle birleştirilmiş sınıflı köy okullarında öğretmen adaylarının etkinlikler geliştirmesini sağladıklarını söyledi.

Kentteki 7 köy okulunda atölye çalışmaları yürüttüklerini anlatan Kartal, bu sayede öğretmenlerin deneyim sahibi olduğunu belirtti.

Öğretmen adayı Zeynep Erez de saha çalışmalarında önemli tecrübe edindiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Muş'ta "Çocuk Atölyeleri Programı"
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler