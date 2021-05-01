Muş'ta çoban sıkıntısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muş'ta çoban sıkıntısı

İhlas Haber Ajansı / UĞUR ULU - Haberler | Güncel

Muş'ta çoban sıkıntısı Sürü sahipleri 7 bin lira maaşla çoban bulamamaktan yakınıyor 1 milyon 200 bin küçükbaş ve 350 bin civarın da büyükbaş hayvan varlığıyla hayvancılığın önemli kentlerinden olan Muş'ta, besiciler çoban bulmakta zorlanıyor.

Muş'ta çoban sıkıntısı

Sürü sahipleri 7 bin lira maaşla çoban bulamamaktan yakınıyor

MUŞ - 1 milyon 200 bin küçükbaş ve 350 bin civarın da büyükbaş hayvan varlığıyla hayvancılığın önemli kentlerinden olan Muş'ta, besiciler çoban bulmakta zorlanıyor.

Muş'ta, zorlu kış mevsiminin ardından havaların ısınmasını iple çeken besiciler, bahar mevsiminin gelmesiyle bu kez çoban bulamamaktan yakınıyor. Yüksek maliyetlere rağmen çoban bulamayan yetiştiriciler, koyunlarına kendileri bakmak zorunda kalıyor.

Merkeze bağlı Çukurbağ köyünde hayvancılık yapan yetiştiricilerden Ersin Tuncer, dört gözle baharı beklerken bu sefer çoban bulma sıkıntısı yaşadığını söyledi. Bir çobanın yemeği, sigarası, telefonu, peyniri, yünü ile kendilerine maliyetinin 6-7 bin TL'yi bulduğunu ifade eden Tuncer, "Buna rağmen gelip çalışmıyorlar. Genelde çobanlarımızı Batman, Siirt, Şırnak illerinden tutuyoruz. Kentteki çobanlar hayvanlarımıza iyi bakmadığı için tercih etmiyoruz. Bizde göçerleri tercih ediyoruz. Şu anda çobanımız yok çünkü çoban bulamıyoruz ve bulduğumuz çoban maliyeti de çok fazla olduğu için koyunlarımıza kendimiz bakıyoruz" dedi.

Besicilik yapan Kadri Aslan da çobanların 6-7 bin lira para istediğini belirterek, "Çoban bulamıyoruz. Her sene Şırnak, Silopi, Batman gibi yerlerden çoban geliyordu. Çobanım olmadığı için şu anda hayvanlarıma kendim bakıyorum. 300 ile 350 arasında koyunum var. Sıkıntı yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Muş İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nimet Salkım ise kentin özellikle küçükbaş hayvancılık sektöründe sayısal olarak çok iyi bir noktada olduğunu ifade etti. Muş'ta, küçükbaş hayvan sayısının 1 milyon 200 bin civarında olduğunu kaydeden Salkım, "Muş ili olarak 4-5 ay boyunca hayvanlarımız kar üstünde besleniyor. Bu büyük bir maliyettir. Yetiştiricilerimiz, çiftçilerimiz baharın gelmesini dört gözle bekliyorlar. Bahar gelince bu kez farklı sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Çoban bulmakta çok büyük bir sıkıntı çekiyoruz. Yetiştiricilerimiz çobanları Siirt, Batman, Mardin bölgelerinden zor temin edebiliyorlar. Bunun yanında Afgan çobanlarını dahi tercih ediyorlar. Özellikle Afgan çobanlarının önü açılırsa biz hayvancılık sektörü olarak daha iyi bir hizmet verebiliriz. Çünkü Afgan çobanların hem maliyetleri düşük, hem de işlerini daha iyi yapabiliyorlar. Bunun çözüm noktası devlet büyüklerimizin Afgan çobanları bu ülkede istihdam etmeleridir" diye konuştu.

"Bir çobanın aylık masrafı 5 bin ile 7 bin lira arasında değişiyor"

Bir yerli çobanın sadece aylık maaşı olmadığını aktaran Salkım, "Bunun konaklaması var, telefonu var, peyniri var ve bazı bölgelerde yünü bile var. Ortalama olarak bir çobanın aylık masrafı 5 bin ile 7 bin lira arasında değişiyor. Bir çobanın bakabildiği sürü sayısı en fazla 500 koyundur. 7 bin TL'ye yakın bir maliyet söz konusudur ama bu da büyük bir rakamdır" şeklinde konuştu.

Muş'ta çoban sıkıntısı
Muş'ta çoban sıkıntısı
Muş'ta çoban sıkıntısı
Muş'ta çoban sıkıntısı
Muş'ta çoban sıkıntısı
Muş'ta çoban sıkıntısı
Muş'ta çoban sıkıntısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR ULU

Ormanda dedektif gibi arayıp topladıkları kuzugöbeği mantarının kilosunu 150 TL'den satıyorlar
Ormanda dedektif gibi arayıp topladıkları kuzugöbeği mantarının kilosunu 150 TL'den satıyorlar
Su almaya çıktıklarını söylediler, 6300 TL ceza yediler
Su almaya çıktıklarını söylediler, 6300 TL ceza yediler
Esnafa verilen gelir ve kira desteklerinin süresi bir ay daha uzatıldı
Esnafa verilen gelir ve kira desteklerinin süresi bir ay daha uzatıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Eda Ece Müge Anlı Meral Kaplan Serenay Sarıkaya
Spor Muslera İrfan Buz Gökhan Gönül Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Muş'ta çoban sıkıntısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 14:42:44. #1.14#

title