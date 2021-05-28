Muş'ta cinayet: 2 tutuklama
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Muş'ta cinayet: 2 tutuklama

Muş'ta cinayet: 2 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muş'ta bir kişinin öldürülmesi olayına karışan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Muş'ta bir kişinin öldürülmesi olayına karışan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, 21 Mayıs 2021 günü Muş merkezde çıkan kavgada 1 kişinin kesici aletle yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ifade edildi. Muş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince olaya karışan 5 şahsın il merkezinde yakalandığı belirtilerek, adli makamlara sevk edilen şahıslardan 2'sinin "Kasten öldürme" suçundan tutuklandığı, 1'i adli kontrol olmak üzere 3 kişinin ise serbest bırakıldığı kaydedildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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