Muş'ta çiftçilere devlet destekli koç dağıtımı yapıldı

Muş'ta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından "Halk Elinde Islah ile Geliştirilen Mor Karaman Koç Dağıtım Projesi" kapsamında çiftçilere yüzde 50 devlet desteğiyle koç dağıtıldı.

Muş'ta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından "Halk Elinde Islah ile Geliştirilen Mor Karaman Koç Dağıtım Projesi" kapsamında çiftçilere yüzde 50 devlet desteğiyle koç dağıtıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen koç dağıtım töreninde, koçlarına kavuşan çiftçiler büyük sevinç yaşadı. Hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla başvuruları kabul edilen 10 hak sahibine 47 koç dağıtımı yapıldı. Koçlarını teslim alan hak sahipleri, hayvanlarını pikaplara yükleyerek köylerinin yolunu tuttu. Projeyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, kent genelinde koyun varlığının 1 milyon 235 bin seviyesinde olduğunu söyledi. Projenin bakanlık destekli olduğunu kaydeden Aydın, "Projemiz, Halk Elinde Islah ile Geliştirilen Mor Karaman Koç Dağıtım projesidir. Hayvancılığın geliştirilmesi kararı kapsamında 49 üreticimiz bize müracaatta bulunmuştu daha önce. 48 üretici başvurusunu bakanlığımız uygun gördü. Fakat parasının yüzde 50'sini yatıran 10 yetiştiricimiz oldu. Bu 10 yetiştiricimize bugün 47 koç dağıtmaktayız. Son derece güzel koçlar. Bu koçların her biri için bakanlığımız bin 500 TL'sini karşılıyor, 1500 TL'sini de çiftçimiz ödeyecek ya da ödediler. Kan değişimi yoluyla bundan sonra daha yüksek verimli kuzular elde edilecek. İnşallah programımız çiftçilerimizi desteklemekle devam edecek" dedi.

"Allah devletimize zeval vermesin"

Devletin yüzde 50 yardımıyla koç sahibi olduğunu belirten 30 yaşındaki 4 çocuk annesi Süreyya Yürekdeler, "Allah devletimize zeval vermesin. Daha öncede devlet bana 40 koyun yardımında bulunmuştu. Şu anda 4 koç yardımı aldım. Geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz. Devletin yardımı olmasaydı bu koyunları almaya imkanımız yoktu. Teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Koç desteği için başvuruda bulunduğunu anlatan vatandaşlardan Mehmet Nuri Bozkurt ise "Paramı yatırıp, yüzde 50 destekle 5 koçumu aldım ve köye götüreceğim. Allah devletten razı olsun. Hayvanlar güzel, mutluyum. Geçimimizi bunlarla sağlıyoruz. Başka bir geçim kaynağımız, arazimiz yok. Tek işimiz koyunlarla uğraşmak." diye konuştu. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı