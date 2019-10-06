Muş'ta ceviz hasadına başlandı

06.10.2019 13:42

Muş'un Cevizlidere, Bahçeköy Dilimli ve İnardı köylerinde ceviz hasadına başlandı.

Kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan Cevizlidere köyünde üreticiler, geleneksel yöntem olan sırıkla ceviz hasadı yapıyor.

Ceviz üreticisi Celal Uygur, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgenin rakım ve iklim açısından ceviz üretimine elverişli olduğunu, bundan dolayı verilen desteklerin artırılması gerektiğini söyledi.

130 haneli köyde insanların ceviz satarak geçindiğini belirten Uygur, şöyle konuştu:

"Köyümüzde yaklaşık 20 ton ceviz hasadı bekliyoruz. Hasat 20 gün sürecek. Cevizleri Türkiye'nin bir çok iline gönderiyoruz aynı zamanda kent merkezinde satıyoruz. Şu anda da yoğun bir talep var. Ancak bölgeye kışın çok fazla kar düşmesi ve dondurucu soğuklardan dolayı ceviz ağaçlarımız kuruyor. Bu konuda yetkililerden fide ve aşı desteği bekliyoruz."

Son baharda en büyük gelir kaynaklarından birinin ceviz olduğunu aktaran Güldane Uygur ise günde yaklaşık 250-300 kilogram ceviz topladıklarını, sattıkları cevizlerle ailelerini geçindirdiklerini ifade etti.

Kaynak: AA