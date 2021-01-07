Muş'ta cep telefonu kaçakçılığı yapan 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı
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Muş'ta cep telefonu kaçakçılığı yapan 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı

07.01.2021 20:49 | Son Güncelleme: 07.01.2021 20:52
Muş'ta cep telefonu kaçakçılığı yapan 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı

Muş'ta 2 ayrı otomobilde yapılan aramada, gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirildi, 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Muş'ta 2 ayrı otomobilde yapılan aramada, gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirildi, 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince cep telefonu kaçakçılığı yapan kişilere yönelik 2 ayrı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 2 otomobil içerisine gizlenmiş gümrük kaçağı 15 cep telefonu ve telefonlara ait aksesuarlar ele geçirildi.

4 kişi hakkında kaçakçılık suçundan adli işlem yapıldı.

Açıklamada, kentte her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

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