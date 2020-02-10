Muş'ta cep telefonu kaçakçılığı
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Muş'ta cep telefonu kaçakçılığı

Muş'ta polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunca kaçak cep telefonu ve aksesuarı ele geçirildi.

10.02.2020 15:05 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:05
Muş'ta cep telefonu kaçakçılığı

'ta ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunca kaçak cep telefonu ve aksesuarı ele geçirildi.


Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, cep telefonu kaçakçılığına yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtilerek, "Bir araç içerisinde 52 adet akıllı cep telefonu ve 51 adet şeffaf koruyucu kap ele geçirilmiş olup, 1 şüpheli yakalanmıştır. Her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir" denildi. - MUŞ

Kaynak: İHA
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