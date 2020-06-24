Muş'ta cemaatle ilk sabah namazı kılındı
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Muş'ta cemaatle ilk sabah namazı kılındı

Muş'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında verilen aranın ardından camilerde ilk kez sabah namazı kılındı.

Muş'ta cemaatle ilk sabah namazı kılındı
24.06.2020 06:57 | Son Güncelleme: 24.06.2020 07:21

Muş'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında verilen aranın ardından camilerde ilk kez sabah namazı kılındı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, tüm vakit namazlarının camilerde cemaatle kılınabileceği duyurusunun ardından kentteki camiler, sabah namazı için Kovid-19 tedbirleri alınarak ibadete hazır hale getirildi.

Salgın nedeniyle verilen aranın ardından ilk sabah namazı, kentteki tarihi Ulucami'de de eda edildi.

Camiye gelen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyarak namaz kıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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