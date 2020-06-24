Muş'ta Çar Çayı kenarındaki evler alt yapıya kavuştu Muş Belediyesince yürütülen çalışmalar sonucu Çar Çayı kenarındaki evler alt yapıya kavuştu.

Muş Belediyesince yürütülen çalışmalar sonucu Çar Çayı kenarındaki evler alt yapıya kavuştu.

Alanda incelemelere bulunarak bilgi alan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleriyle bir süre sohbet etti.

Proje hakkında vatandaşları bilgilendiren Asya, alt yapının şehirlerin yaşam kalitesini arttırmak için önemli bir girişim olduğunu belirtti.

Asya, "Başlattığımız çalışmalarla ciddi bir mesafe katettik. Çar Çayı kenarındaki evler yaptığımız bu çalışmalarla ilk defa altyapıya kavuştu. Allah'ın izni ve vatandaşlarımızın hayır dualarıyla bu aziz şehre nice ilkler yaşatacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA