Muş'ta camii açılışı

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, merkeze bağlı Ağıllı köyünde yapımı tamamlanan Salahaddin Eyyubi Camii'nin açılışını gerçekleştirdi.

Camii açılışı öncesi ilk olarak Üçevler Jandarma Karakol Komutanlığında görevli personelleri ziyaret eden Vali Gündüzöz'e; AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, İl Milli Eğitim Müdürü Emin Engin ve kamu kurum amirleri eşlik etti. Burada bir süre askeri personelle sohbet eden Vali Gündüzöz, daha sonra güvenlik korucularıyla bir araya gelerek görevlerinde başarı dileklerinde bulundu.

Daha sonra Ağıllı köyüne gelen heyet, burada dualar eşliğinde Salahaddin Eyyubi Camii'nin açılışını gerçekleştirerek ilk Cuma namazını eda etti. Namaz çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Gündüzöz, yapımı tamamlanarak ibadete açılan Salahaddin Eyyubi Camii'nin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Birlik ve beraberliğin muhafaza edilmesi durumunda Muş'un arzu edilen yerin ötesine geçeceğini ifade eden Vali Gündüzöz, "Köy nüfusları geçen sayıma göre arttı. Sonuç itibariyle köyler zaten şehirlerin şişmesiyle olur bir şey değil. Şehirler şiştiği zaman trafik sıkışıklığı var, gürültü var ve bir de şehrin maliyeti var, insan maliyetleri söz konusu. Hem görülür maliyetler var hem de görülmeyen maliyetler var. Oysaki gelişen ekonomilerde de aynı seyir izlenmiş. Önce şehirler büyümüş ardından yine belli bir kesim kırsala doğru kaymış. Çünkü burada her şey tabii, organik tarım söz konusu, her şey daha temiz. Önemli olan huzur ve kırsal altyapının da tesis edilmesi. Kırsal altyapıda her geçen gün daha da iyiye gidiyor" dedi.

"Şehirlerden daha düzenli köyler olacak"

Kırsal alanların KÖYDES ile geliştiğini anlatan Vali Gündüzöz, "Bizim KÖYDES projemiz var. 40 milyon lira civarında para harcıyoruz burada. Her yıl bu para harcanıyor. Dolayısıyla çok önemli adımlar atıldı. Yollarımız yine bu yıl da yapılmaya devam ediliyor. Bu yıl 1 ve 2. kat asfalt çalışmaları ve bunun yanında köy içi ve meydan düzenlemeleri, kaldırımlar, kilitli parke imalatları ve içme suyu tesisleri de bu yıl inşaat sezonunda başladı. Belki şehirlerden daha düzenli bir kırsal alan olacak, köyler olacak. Bunun için bu temel ihtiyaçları karşıladıktan sonra kırsal alanda daha güzel çalışmalar yürütüyoruz" diye konuştu. - MUŞ

