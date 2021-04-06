Muş'ta cam kemik hastası 2 kız kardeş tedavileri için destek bekliyor
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Muş'ta cam kemik hastası 2 kız kardeş tedavileri için destek bekliyor

Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız - Haberler | Güncel
Muş'ta cam kemik hastası 2 kız kardeş tedavileri için destek bekliyor

Muş'un Bulanık ilçesinde doğuştan cam kemik hastalığı nedeniyle yaşam mücadelesi veren 2 kız kardeş, tedavi olup akranları gibi yürüyebilmenin, oyun oynayabilmenin hayalini kuruyor.

Muş'un Bulanık ilçesinde doğuştan cam kemik hastalığı nedeniyle yaşam mücadelesi veren 2 kız kardeş, tedavi olup akranları gibi yürüyebilmenin, oyun oynayabilmenin hayalini kuruyor.

Şehitlik Mahallesi'nde yaşayan Nurcan ve Fatih Örün çifti, rahatsızlıkları nedeniyle yürüyemeyen kızları Sümeyye ve Merve'nin tedavi edilebilmesi için hayırseverlerden destek bekliyor.

Yaşadığı tüm zorluklara rağmen kızlarına gözü gibi bakan 4 çocuk annesi Nurcan Örün, her gün 12 yaşındaki kızı Merve'yi tekerlekli sandalyeyle evlerine 1 kilometre uzaklıktaki okula götürüyor.

Kızlarının da akranları gibi yürüyerek okula gitmesini isteyen Örün, AA muhabirine, 7 yaşındaki kızı Sümeyye'nin 32 yerden kırığının olduğunu ve Van'da tedavi edilerek ayağına platin takıldığını söyledi.

Bir platin kemiğine denk geldiği için kızının tekrar ameliyat olması gerektiğini ancak maddi güçlerinin yetmediğini anlatan Örün, şöyle konuştu:

"Kızım Merve'yi İstanbul'daki Baltalimanı Kemik Hastanesi'ne sevk ettiler. Kızım ergenlik çağına girecek. Biz dört gözle ameliyat olmasını bekliyoruz. 4 aydır eşim çalışmıyor. Yardımseverlerden destek olunursa çocuğum tedavi edilir ve yürüyebilir. Kaymakamlık her türlü desteği veriyor ama yetersiz kalıyor. Sadece bakıcı parası alıyorum. Bir birikim olmadıktan sonra hiçbir şey yapamıyoruz. Kızlarım yürüse çok sevinirim. Kızlarım hep diz ve bel ağrısı çekiyor. Kızım 12 yaşında arkadaşlarıyla gezmek ve okul ortamına gitmek istiyor. Babalarına 'Ne zaman yürüyeceğiz, ameliyat olacağız?' diye soruyorlar. Hayırseverlere sesleniyorum bize bir elinizi uzatın, çocuklarıma destek olun."

Merve Örün ise arkadaşları gibi yürümek istediğini belirterek, "Annem artık çok yoruluyor. Bana yardım edilirse çok sevinirim. Destek olursanız tedavi olduktan sonra diğer arkadaşlarım gibi okula yürüyerek gideceğim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

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