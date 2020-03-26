Muş'ta cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor Muş Belediyesi ekipleri, bahar temizliği ve yeni tip koronavirüs salgınına karşı cadde ve sokakları temizliyor.

Muş Belediyesi ekipleri, bahar temizliği ve yeni tip koronavirüs salgınına karşı cadde ve sokakları temizliyor.

"Temiz çevre, sağlıklı nesil" sloganıyla kent merkezinde temizlik çalışmalarına ağırlık veren belediye ekipleri, koronavirüs kapsamında dezenfekte çalışmalarını da sürdürüyor.

Belediye Başkanı Feyat Asya, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların yoğun olarak kullandığı ana caddeleri sabunlu suyla yıkayarak dezenfekte ettiklerini söyledi.

"Ülke olarak içinde bulunduğumuz zorlu süreci sorunsuz bir şekilde atlatabilmek için bizler de kendi yerelimizde sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz." diyen Asya, şöyle konuştu:

"Tüm ekiplerimizle sahadayız. Bir yandan cadde ve sokaklarımızın temizliğini yaparken diğer yandan toplu yaşam alanlarını dezenfekte ederek vatandaşlarımızın sağlığını tehlikeye atabilecek unsurları ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan bu süreçte ilgili kurum ve yetkililerin yaptığı uyarılara uymalarını rica ediyoruz. Mümkün mertebe bu süreçte evde kalmalarını istiyoruz. Alacağımız tedbirlerle bu sıkıntıyı da aşmış olacağız."

Kaynak: AA