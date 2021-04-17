Muş'ta cadde ve sokaklar boş kaldı
Muş'ta, korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.
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Muş'ta, korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.
58 saatlik kısıtlamanın dün saat 19.00 itibariyle başladığı Muş'ta, cadde ve sokaklar boş kaldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan "kısmi kapanmaya" vatandaşların uyduğu görülen kentte, polis ekipleri ise hem devriye, hem de kısıtlama denetimlerini aralıksız sürdürüyor. - MUŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı