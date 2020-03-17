Muş'ta cadde ve kaldırımlar sabunlu suyla dezenfekte edildi Muş'ta cadde ve kaldırımlar sabunlu suyla dezenfekte edildiMUŞ'ta koronavirüsü tedbirleri kapsamında belediye ekipleri, kentin en işlek caddesini köpüklü ve tazyikli suyla yıkayarak dezenfekte etti.

Muş'ta cadde ve kaldırımlar sabunlu suyla dezenfekte edildi

MUŞ'ta koronavirüsü tedbirleri kapsamında belediye ekipleri, kentin en işlek caddesini köpüklü ve tazyikli suyla yıkayarak dezenfekte etti.

Muş Belediyesi, kent merkezinde temizlik çalışması başlattı. Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'nın da yakından takip ettiği çalışmalar kapsamında ekipler, vatandaşların en çok vakit geçirdiği yerlerden olan İstasyon Caddesi'ni tankerlerden sıkılan köpüklü suyla dezenfekte etti. Belediye Başkanı Feyat Asya, kent genelinde dezenfekte çalışmalarının aralıksız bir şekilde sürdürüleceğini belirtti.

Ayrıca Muş Belediyesi koronovirüse karşı alınan tedbirler kapsamında şehiriçi toplu taşıma araçlarını da dezenfekte etti. Vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için tüm personelleri ile seferber olan Muş Belediyesi, ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürecek.

Kaynak: DHA