Muş'ta buzdolabının patlaması sonucu çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
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Muş'ta buzdolabının patlaması sonucu çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Muş'ta buzdolabının patlaması sonucu çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
Anadolu Ajansı / Veysel Eşin - Haberler | Güncel

Muş'un Malazgirt ilçesinde, bir evin mutfağındaki buzdolabının patlaması sonucu yangın çıktı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde, bir evin mutfağındaki buzdolabının patlaması sonucu yangın çıktı.

Şekerbulak Mahallesi'nde, Hüseyin Çamlı'ya ait tek katlı evin mutfağında bulunan buzdolabı, henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Patlamanın ardından evde yangın çıktığını gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında, can kaybı yaşanmazken ev kullanılamaz hale geldi.

Ev sahibi Çamlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın esnasında eşi Aynur, çocukları Baran (15), Yaren (12), Berkan (8) ve Adar Çamlı (3) ile evde bulunduğunu anlattı.

Salonda oturdukları esnada buzdolabının patladığını dile getiren Çamlı, "Kendimizi zor kurtardık. Alevler yükseldiği gibi çocukları salonun penceresinden aşağı attım. Dışarı çıktığımda evin her tarafını alevler sarmıştı. Yangında evimiz kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık 100 bin lira zarar meydana geldi. Şu anda çalışmıyorum. İnşaatlarda çalışarak kazandığım parayla bu evi yaptım." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin

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