10.02.2020 18:55 | Son Güncelleme: 10.02.2020 18:58

Muş'ta buz tutan sokaklarda birçok kişi kayarak düştü

Yoğun kar yağışının yaşandığı Muş'ta buzla kaplı cadde ve sokaklarında yürümekte zorlanan birçok kişi kayarak düştü.

Uzmanlar bu gibi havalarda yaşlı ve hamilelerin dışarı çıkmamasını, mecbur kalıp çıkanların ise kesinlikle elleri cebinde yürümemesini ve bastıkları yere iyi bakmaları konusunda uyardı. Kent merkezinde kayıp düşenler, kayak pistlerindeki düşmeleri aratmadı. Buz tutan sokakta kayıp düşenler çevredeki bir kişi tarafından, cep telefonuna kaydedildi.

Kaynak: DHA

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