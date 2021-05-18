Muş'ta bu yıl 700 ton bal rekoltesi bekleniyor
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Muş'ta bu yıl 700 ton bal rekoltesi bekleniyor

Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

Bal üreticileri, ilkbahar mevsiminin gelmesiyle zengin floraya sahip Muş Ovası ile çevresindeki dağlara dönmeye başladı.

Bal üreticileri, ilkbahar mevsiminin gelmesiyle zengin floraya sahip Muş Ovası ile çevresindeki dağlara dönmeye başladı.

Muş Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, gazetecilere, bu yıl yaklaşık 700 ton bal üretilerek kentin ekonomisine 20 milyon lira katkı sağlanacağını belirtti.

Arıcılık bakımından zengin bir coğrafyaya sahip Muş'ta arıcıları sürekli kontrol altında tuttuklarını anlatan Aydın, "Belgesi olmayanların konaklamasına müsaade etmiyoruz. Çiçek türlerinin fazla olmasından dolayı arıcılar Muş'u tercih ediyor. Gezgin arıcılar, her yıl mayısta Muş'a geliyor. Aydın, Adana, Ordu, Antalya, Hatay ve Mersin'den Muş'a yaklaşık 80 bin kovanla gelen gezgin arıcılar, bir ay ovada konakladıktan sonra yaylalara çıkarak sonbahara kadar kalıyor. İlimizde ise 53 bin arı kovanı bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Muş Ovası'na yaklaşık 200 gezgin arıcının gelmesini beklediklerini aktaran Aydın, şu ana kadar 60 gezgin arıcının 15 bin kovanla konaklama belgesi aldığını kaydetti.

Arıcıların ekonomiye büyük katkı sağladığını vurgulayan Aydın, "Devlet olarak kovan başına 15 lira destek veriyoruz. Geçen yıl 525 bin lira destek verdik. Bu yıl da desteğimiz artarak devam edecek. Gezgin arıcılarımızla ekonomiye 120 milyon lira katkı bekliyoruz." dedi.

Antalya'dan gelen arıcı Mehmet Kopuz ise ilkbaharın gelmesiyle bal üreticilerinin, arıcılıkta büyük öneme sahip olan Muş'a akın ettiğini söyledi.

Muş Ovası'nın ve çevresindeki dağların zengin florasından dolayı arıcılık için verimli olduğunu belirten Kopuz, "Bu açıdan Muş Ovası'nı tercih ettik. 5 gün önce geldik. Bir süre burada kaldıktan sonra daha yüksek yerlere çıkacağız. Her yıl geliyoruz. Şu anda 230 kovan arımız var. Yılda yaklaşık 3 ton bal üretiyoruz." diye konuştu.

Muş'ta bu yıl 700 ton bal rekoltesi bekleniyor
Muş'ta bu yıl 700 ton bal rekoltesi bekleniyor
Muş'ta bu yıl 700 ton bal rekoltesi bekleniyor
Muş'ta bu yıl 700 ton bal rekoltesi bekleniyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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