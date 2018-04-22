Muş'ta Bölge Ezan Okuma ve Hafızlık Yarışması

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce Muş Milli Eğitim Müdürlüğü Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde "Genç Bilaller Ezan Okuma" ve "Genç Hafızlar Hafızlık" yarışmaları düzenlendi.

Düzenlenen bölge yarışmasına, Muş, Erzincan, Bingöl, Erzurum, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır illerinden 11 öğrenci katıldı.

Öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen yarışma, Kur'anı Kerim okunmasıyla başladı.

Milli Eğitim Şube Müdürü Bayram Güler, yaptığı konuşmada, ezanın sadece namaza çağırma olmadığını ve İslam dininin bir sembolü olduğunu belirtti.

"Genç Bilaller Ezan Okuma" yarışmasında Erzurum Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci, Bingöl Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci, Kars Anadolu İmam Hatip Lisesi üçüncü oldu.

"Genç Hafızlar Hafızlık" yarışmasında Erzurum Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci, Muş Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci ve Erzincan Anadolu İmam Hatip Lisesi üçüncü oldu.

Programa, Belediye Başkanı Feyat Asya ve çok sayıda davetliler katıldı.