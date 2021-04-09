Son dakika yerel: Muş'ta birer kilogramlık 12 külçe platin madeni ele geçirildi
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Son dakika yerel: Muş'ta birer kilogramlık 12 külçe platin madeni ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / UĞUR ULU - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Muş'ta birer kilogramlık 12 külçe platin madeni ele geçirildi -Muş'ta "Bank Of Iraq-Platinum" yazılı maden ele geçirildi -Jandarmadan kaçakçılara darbe Muş'ta jandarma tarafından yapılan operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 800 bin TL olan ve üzerinde "Bank Of Iraq-Platinum" yazılı...

Muş'ta birer kilogramlık 12 külçe platin madeni ele geçirildi

-Muş'ta "Bank Of Iraq-Platinum" yazılı maden ele geçirildi

-Jandarmadan kaçakçılara darbe

MUŞ - Muş'ta jandarma tarafından yapılan operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 800 bin TL olan ve üzerinde "Bank Of Iraq-Platinum" yazılı gümrük kaçağı 12 külçe platin ele geçirildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan araştırmalar neticesinde; 7 Nisan 2021 günü Malazgirt ilçe merkezinde ikamet eden I.K. isimli şahsın adreslerinde arama yapıldığı belirtildi. Yapılan arama sonucunda, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 800 bin TL olan 12 adet birer kilogramlık külçeler halinde ve üzerinde "Bank Of Iraq-Platinum" yazılı gümrük kaçağı platin olduğu değerlendirilen maden ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem başlatılırken, platin maddesinin yeryüzünde az bulunan bir maden olması nedeniyle kıymetli metaller sınıfında olduğu ve dünyada altından sonraki en kıymetli metal olduğu belirtildi.

Son dakika yerel: Muş'ta birer kilogramlık 12 külçe platin madeni ele geçirildi
Son dakika yerel: Muş'ta birer kilogramlık 12 külçe platin madeni ele geçirildi
Son dakika yerel: Muş'ta birer kilogramlık 12 külçe platin madeni ele geçirildi
Son dakika yerel: Muş'ta birer kilogramlık 12 külçe platin madeni ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR ULU

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