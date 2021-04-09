Son dakika yerel: Muş'ta birer kilogramlık 12 külçe platin madeni ele geçirildi

Son dakika haberine göre Muş'ta birer kilogramlık 12 külçe platin madeni ele geçirildi -Muş'ta "Bank Of Iraq-Platinum" yazılı maden ele geçirildi -Jandarmadan kaçakçılara darbe Muş'ta jandarma tarafından yapılan operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 800 bin TL olan ve üzerinde "Bank Of Iraq-Platinum" yazılı...

Muş'ta birer kilogramlık 12 külçe platin madeni ele geçirildi

-Muş'ta "Bank Of Iraq-Platinum" yazılı maden ele geçirildi

-Jandarmadan kaçakçılara darbe

MUŞ - Muş'ta jandarma tarafından yapılan operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 800 bin TL olan ve üzerinde "Bank Of Iraq-Platinum" yazılı gümrük kaçağı 12 külçe platin ele geçirildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan araştırmalar neticesinde; 7 Nisan 2021 günü Malazgirt ilçe merkezinde ikamet eden I.K. isimli şahsın adreslerinde arama yapıldığı belirtildi. Yapılan arama sonucunda, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 800 bin TL olan 12 adet birer kilogramlık külçeler halinde ve üzerinde "Bank Of Iraq-Platinum" yazılı gümrük kaçağı platin olduğu değerlendirilen maden ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem başlatılırken, platin maddesinin yeryüzünde az bulunan bir maden olması nedeniyle kıymetli metaller sınıfında olduğu ve dünyada altından sonraki en kıymetli metal olduğu belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR ULU