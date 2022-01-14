Muş'ta bir yolcunun üzerinde 1 kilo sentetik uyuşturucu bulundu

VAN (AA) - İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan şehirlerarası yolcu otobüsünde bir yolcunun üzerine sarılı 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, 12 Ocak'ta Van'dan hareket eden şehirlerarası yolcu otobüsü ile Muş güzergahını kullanıp batı illerine uyuşturucu madde götürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan operasyonda durdurulan yolcu otobüsündeki yolcunun üzerinde bel çevresine sarılı 1 kilogram metamfetamin bulundu.

Gözaltına alınan kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Açıklamada, kentte her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelenin kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı.

AA / İbrahim Yaldız - Son Dakika Haberleri

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