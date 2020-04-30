Muş'ta bir sokak ve belde karantinaya alındı Muş'ta bir belde ve sokak için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kararı alındı.

Muş'ta bir belde ve sokak için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kararı alındı. Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirlerinin uygulanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, merkeze bağlı Şehit Yücel Kurtoğlu Mahallesi'ndeki 404. sokak ile Sungu beldesinin, Kovid-19 pozitif vakası çıkması ve belde içi temasın yoğun olduğunun belirlenmesi üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün karantinaya alındığı bildirildi. Kaynak: AA