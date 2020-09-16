Muş'ta bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
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Muş'ta bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Muş'ta bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Muş'ta bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
16.09.2020 21:57 | Son Güncelleme: 16.09.2020 22:00

Muş'ta bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği il merkezine bağlı Yukarıyongalı köyünde karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Yukarıyongalı köyünde Kovid-19 pozitif vakaların çıkması ve köy içi temasın yoğun olduğunun anlaşılması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla köyün 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verilmiştir." denildi.

Kaynak: AA

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