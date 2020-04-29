Muş'ta bir köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Muş'ta bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
29.04.2020 12:04 | Son Güncelleme: 29.04.2020 12:04
Muş'ta bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirlerinin uygulanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, bu kapsamda merkeze bağlı Ziyaret köyünün, Kovid-19 pozitif vakası çıkması ve köy içi temasın yoğun olduğunun belirlenmesi üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün karantinaya alındığı bildirildi.
Kaynak: AA