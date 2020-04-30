Muş'ta bir köy karantinaya alındı
Muş'ta bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
30.04.2020 09:54 | Son Güncelleme: 30.04.2020 09:54
Muş'ta bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirlerinin uygulanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, merkeze bağlı Boyuncuk köyünün, Kovid-19 pozitif vakası çıkması ve köy içi temasın yoğun olduğunun belirlenmesi üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün karantinaya alındığı bildirildi.
Kaynak: AA