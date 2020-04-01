Muş'ta bir köy karantinaya alındı Muş'un Korkut ilçesine bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Muş'un Korkut ilçesine bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Korkut ilçesine bağlı Güneyik köyünün karantina altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Korkut ilçesine bağlı Güneyik köyünde Kovid-19 pozitif vakası çıkması ve köy içi temasın yoğun olduğunun belirlenmesi üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün karantinaya alınmıştır. Köy sakinlerinin sağlık ve diğer ihtiyaçları için her türlü tedbir alınmıştır."

Kaynak: AA