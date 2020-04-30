Muş'ta bir köy daha karantinaya alındı
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Muş'ta bir köy daha karantinaya alındı

Muş'ta bir köy daha korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Muş'ta bir köy daha karantinaya alındı
30.04.2020 10:00 | Son Güncelleme: 30.04.2020 10:00

Muş'ta bir köy daha korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, korona virüs (Kovid 19) pozitif çıkması ve köy içi temasın çok yoğun olduğunun anlaşılması nedeniyle merkez Boyuncuk köyünün İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 14 gün karantina altına alındığı kaydedildi. - MUŞ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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