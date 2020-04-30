Muş'ta bir köy daha karantinaya alındı Muş'ta bir köy daha korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Muş'ta bir köy daha korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı. Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, korona virüs (Kovid 19) pozitif çıkması ve köy içi temasın çok yoğun olduğunun anlaşılması nedeniyle merkez Boyuncuk köyünün İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 14 gün karantina altına alındığı kaydedildi. - MUŞ Kaynak: İHA