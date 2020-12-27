Muş'ta bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya karışan 2 şüpheli tutuklandı

Muş'ta aralarına husumet bulunan amca çocukları arasında çıkan ve bir kişinin hayatını kaybettiği kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Muş'ta aralarına husumet bulunan amca çocukları arasında çıkan ve bir kişinin hayatını kaybettiği kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi'nde 2 gün önce çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada Muammer K. (32) hayatını kaybetti, kardeşi Muzaffer K. ise ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kavganın ardından olay yerinden kaçan R.K. ve Y.Y. ise Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım