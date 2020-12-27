Muş'ta bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya karışan 2 şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Muş'ta bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya karışan 2 şüpheli tutuklandı

27.12.2020 12:39 | Son Güncelleme: 27.12.2020 12:42
Muş'ta bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya karışan 2 şüpheli tutuklandı

Muş'ta aralarına husumet bulunan amca çocukları arasında çıkan ve bir kişinin hayatını kaybettiği kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Muş'ta aralarına husumet bulunan amca çocukları arasında çıkan ve bir kişinin hayatını kaybettiği kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi'nde 2 gün önce çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada Muammer K. (32) hayatını kaybetti, kardeşi Muzaffer K. ise ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kavganın ardından olay yerinden kaçan R.K. ve Y.Y. ise Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Cahit Özkan Fahrettin Koca Numan Kurtulmuş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Merve Dizdar Burak Özçivit Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Burak Yılmaz Domagoj Vida Sergen Yalçın
Tüm Haberler Silah Çocuk Deprem Elazığ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muş'ta bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya karışan 2 şüpheli tutuklandı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 12:45:46. #1.14#
title