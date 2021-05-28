Muş'ta bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı
Muş'ta bir kişinin hayatını kaybettiği kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Muş'ta bir kişinin hayatını kaybettiği kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 21 Mayıs'ta Muş merkezinde çıkan kavgada kesici aletle yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede öldü.
Muş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince olaya karışan 5 şüpheli il merkezinde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si "kasten öldürme" suçundan tutuklandı, diğer şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla, 2'si ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız