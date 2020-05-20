Muş'ta bir belde ve köy karantinaya alındı
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Muş'ta bir belde ve köy karantinaya alındı

Muş'un Bulanık ilçesine bağlı bir belde ve köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Muş'ta bir belde ve köy karantinaya alındı
20.05.2020 23:08 | Son Güncelleme: 20.05.2020 23:08

Muş'un Bulanık ilçesine bağlı bir belde ve köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirlerinin uygulanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Elmakaya beldesi ile Günbatmaz köyünde, Kovid-19 pozitif vakası çıkması ve köy içi temasın yoğun olduğunun belirlenmesi üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün karantinaya alındığı bildirildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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