Muş'ta bir belde ve köy karantinaya alındı Muş'un Bulanık ilçesine bağlı bir belde ve köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Muş'un Bulanık ilçesine bağlı bir belde ve köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirlerinin uygulanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, Elmakaya beldesi ile Günbatmaz köyünde, Kovid-19 pozitif vakası çıkması ve köy içi temasın yoğun olduğunun belirlenmesi üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün karantinaya alındığı bildirildi. Kaynak: AA