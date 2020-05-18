Yasağı ve uyarıları hiçe sayıp toplu iftara giden 13 kişiye koronavirüs bulaştı
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Yasağı ve uyarıları hiçe sayıp toplu iftara giden 13 kişiye koronavirüs bulaştı

Muş'ta bir aile tarafından verilen 20 kişilik iftar yemeğinde 13 kişiye koronavirüs bulaştı. Konuyla ilgili açıklama yapan Muş Valisi İlker Gündüzöz, virüsü kapan hastaların tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Yasağı ve uyarıları hiçe sayıp toplu iftara giden 13 kişiye koronavirüs bulaştı
18.05.2020 17:14 | Son Güncelleme: 18.05.2020 17:31

Muş'ta bir aile tarafından düzenlenen 20 kişilik iftarda 13 kişiye koronavirüs bulaştığı tespit edildi.

Konuyla ilgili olarak yazılı açıklamada bulunan Muş Valisi İlker Gündüzöz, kentte bir ailenin verdiği 20 kişilik iftar yemeğinde 13 kişiye koronavirüs bulaştığının tespit edildiğini bildirdi. Virüsü kapan vatandaşların tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığını belirten Gündüzöz, "Salgın hala sürmektedir. Bu zorlu zamanlarda gerek normalleşme süreci, gerek Ramazan Bayramı, gerekse ısınan havalar bu hastalıkla mücadele kapsamında önümüzde dikkatli olmamızı gerektiren zorlu süreçler olarak durmaktadır." dedi.

Muş Valisi İlker Gündüzöz

"VATANDAŞLARIMIZ DIŞARIYA GEREKMEDİKÇE ÇIKMAMALIDIR"

Vatandaşların gerekmediği müddetçe dışarı çıkmamalarını ve çıktıkları takdirde maske takmalarının son derece önemli olduğunu vurgulayan Vali Gündüzöz, "Bu bağlamda tüm vatandaşlarımızın dışarıya gerekmedikçe çıkmaması, çıktığı zaman maske takması, sosyal mesafe kurallarına dikkat etmesi, gerek Ramazan Ayı'nda gerekse Ramazan Bayramı'nda hiçbir şekilde misafir ağırlamaması ve misafirliğe gitmemesi önem arz etmektedir.

"HERKESİN KURALLARA UYMASI GEREKMEKTEDİR"

Bu hastalığa karşı mücadelede tek bir kişinin dikkatli olması yeterli olmayacaktır; herkesin bu kurallara uyması virüsün toplumdan süzülmesi için önemlidir. Unutmayalım ki; dikkatsiz davranan tek bir kişi bu hastalığı onlarca kişiye bulaştırarak bu sürecin uzamasına sebep olacaktır. Herkesin bu kurallara hem ailesi hem sevdikleri için uymasını önemle rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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