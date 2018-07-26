Muş'ta "Bilim ve Sanat Sahnede Buluşuyor" Projesi

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) ve TÜBİTAK tarafından "Bilim ve Sanat Sahnede Buluşuyor" projesi kapsamında öğrenciler, Hacivat-Karagöz gölge oyunu ve tiyatro sahneledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel Türk Tiyatrosu sanatçısı ve MŞÜ Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Erdinç Öcal yönetiminde Hacivat-Karagöz gölge oyunu sahnelendi.

Öcal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeye 40 ortaokulu öğrencisinin katıldığını söyledi.

Proje kapsamında 4 etkinlik olduğunu ifade eden Öcal, şöyle konuştu:

"Her gün farklı bir bilim insanını konu alan oyun sergiliyoruz. Projemizde 10 öğretmen görev alıyor. Projenin amacına ulaştığını düşüyorum. Bundan sonraki süreçte projelerimize devam edeceğiz. Öğrencilerimizin kendi okullarında yaptıkları çalışmaları da takip edeceğiz. Onların bilim insanlarıyla ilgili okullarında yaptıkları çalışmaları izleyeceğiz. Böylece projenin yaygın etkisini de artırmaya çalışacağız. Öğrencilerimizi sabah servisle evlerinden alıyoruz ve burada kahvaltı yapıyoruz. Öğrenciler, Hacivat ve Karagöz ile kendi yazdıkları senaryoları oynatıyorlar. Amacımız ortaokul öğrencilerimizin bilime, bilim insanlarına karşı tutumlarını olumlu yönde geliştirebilmek ve tiyatroyla öğrencilerimizi buluşturmaktır."