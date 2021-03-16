Muş'ta besicilerin zorlu kış mesaisi uzadı
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Muş'ta besicilerin zorlu kış mesaisi uzadı

16.03.2021 09:00 | Son Güncelleme: 16.03.2021 09:41

Muş'ta besicilerin zorlu kış mesaisi uzadı Muş'ta hayvanlarını meralara çıkarma hesabı yapan besicilerin ilkbahar beklentisi son yağan karla birlikte uzadı.

Muş'ta besicilerin zorlu kış mesaisi uzadı

MUŞ - Muş'ta hayvanlarını meralara çıkarma hesabı yapan besicilerin ilkbahar beklentisi son yağan karla birlikte uzadı.

Varto ilçesinde hayvancılık yaparak geçimini sağlayan besicilerin zorlu kış mesaisi devam ediyor. Hava sıcaklığının normalin üzerinde seyretmesiyle hayvanlarını meraya çıkarma hayali kuran besiciler, son yağan karla hayal kırıklığı yaşadı. Doğanca ve Aşağıiçmeler köyündeki besiciler, hayvanları için köyün dışında oluşturdukları alanlara sırtlarında ot taşıyarak onları beslemeye çalışıyor.

Doğanca köyünde küçükbaş hayvancılıkla uğraştığını ifade eden Çağdaş Tural, yaklaşık 250 hayvanının olduğunu söyledi. İlkbahar mevsiminin yaklaşmasıyla besicilerin hayvanlarını dışarıda otlatmayı planladığını belirten Tural, "Bu son yağan kar bütün planları bozdu. Yerdeki kar tamamen erimişti. Hayvanlarımızı merada otlatma hazırlıklarına başlamıştık neredeyse. O yüzden hayvanlara kar üzerinde ot verme işlemi devam ediyor. Biz, besicilerin zorlu kış mesaisi kaldığı yerden devam ediyor" dedi.

Aşağıiçmeler köyü sakinlerinden besici Gündüz Demir ise 20 yıldır köyde hayvancılıkla uğraştığını anlatarak, "İlkbahara girdik derken ikinci bir kar yağdı. Kar yağmasıyla zor şartlar oluştu. Bir an dedik ki yaz geliyor, rahata kavuşacağız derken tekrardan kar basınca imkanlar bu sefer zorlaştı ve saman ile ot sıkıntısı yaşıyoruz" diye konuştu.

Muş'ta besicilerin zorlu kış mesaisi uzadı
Muş'ta besicilerin zorlu kış mesaisi uzadı
Muş'ta besicilerin zorlu kış mesaisi uzadı
Muş'ta besicilerin zorlu kış mesaisi uzadı
Muş'ta besicilerin zorlu kış mesaisi uzadı
Muş'ta besicilerin zorlu kış mesaisi uzadı
Muş'ta besicilerin zorlu kış mesaisi uzadı
Muş'ta besicilerin zorlu kış mesaisi uzadı
Muş'ta besicilerin zorlu kış mesaisi uzadı
Muş'ta besicilerin zorlu kış mesaisi uzadı
Muş'ta besicilerin zorlu kış mesaisi uzadı
Muş'ta besicilerin zorlu kış mesaisi uzadı
Muş'ta besicilerin zorlu kış mesaisi uzadı
Muş'ta besicilerin zorlu kış mesaisi uzadı
Muş'ta besicilerin zorlu kış mesaisi uzadı
Muş'ta besicilerin zorlu kış mesaisi uzadı
Muş'ta besicilerin zorlu kış mesaisi uzadı
Muş'ta besicilerin zorlu kış mesaisi uzadı
Muş'ta besicilerin zorlu kış mesaisi uzadı
Muş'ta besicilerin zorlu kış mesaisi uzadı
Muş'ta besicilerin zorlu kış mesaisi uzadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR ULU

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