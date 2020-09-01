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Muş'ta besicilere hibe destekli süt sağım makineleri dağıtıldı

Muş'ta "soğuk zincir süt" projesi kapsamında alınan süt sağım makineleri, yüzde 50 hibeyle besicilere dağıtıldı.

Muş'ta besicilere hibe destekli süt sağım makineleri dağıtıldı
01.09.2020 17:11 | Son Güncelleme: 01.09.2020 17:46

Muş'ta "soğuk zincir süt" projesi kapsamında alınan süt sağım makineleri, yüzde 50 hibeyle besicilere dağıtıldı.

İl Özel İdaresi ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğince yürütülen projeyle 17 köyde kurulan süt toplama ünitelerine sütünü teslim eden 200 besiciye hibe destekli süt sağım makineleri teslim edildi.

Proje koordinatörü Ayhan Özyurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte hayvancılığı geliştirmek amacıyla alınan süt sağım makinelerinin çiftçilere dağıtıldığını söyledi.

Bu makinelerin projenin bir enstrümanı olduğunu belirten Özyurt, şöyle konuştu:

"Soğuk sütün kaliteli, hijyenik ve sağlıklı şekilde aktarılması esastır. 17 köyde süt üretimi yapan besicilerimize, sağım makinelerini dağıttık. Bunun daha geliştirilmesi, farklı enstrümanların devreye girmesi ve Muş sütünün sanayiye aktarılması noktasında gelişmeler nasıl sağlanacaksa o tür enstrümanlar devreye girecektir. İlimiz, bölgemiz ve çiftçilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

Sağım makinesini teslim alan Kıyık köyü muhtarı Mustafa Sönmez ise köyde 26 besiciye makine dağıtıldığını aktardı.

Sönmez, "Süt sağım makineleri kadınların işini büyük ölçüde hafifletti. Bir makineyle 2 inek bir anda sağılabilir. Bu açıdan hem süt verimi artacak hem de kadınlarımızın işini önemli ölçüde rahatlatacak. Yıllardan beri kadınlar elle sağım yapıyor. Devletimize ve emeğin geçenlere teşekkür ederiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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